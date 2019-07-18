Libya’da Hafter güçleri kadın milletvekilini kaçırdı Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçler bir kadın milletvekilini evinden kaçırdı.

Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçler bir kadın milletvekilini evinden kaçırdı.

Libya’da başkent Trablus’u ele geçirmek isteyen Halife Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan Bingazi kenti milletvekili Siham Serkyave’yi evinden kaçırarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Libyalı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hafter’e bağlı güçler Libya milletvekiliSiham Serkyave’nin evine baskın düzenleyerek kaçırdı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen milletvekilleri toplantısına katılan Serkyave, toplantının ardından Hafter’ebağlı güçlerin düzenlediği Trablus’a yönelik saldırıyı desteklemediği için tehdit edildiği ifade edilmişti.

Libya’da meclis üyelerinin çoğu Mutabakat Hükümetinin kontrolü altındaki Trablus’ta yaşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.