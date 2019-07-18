0553 313 94 23

Libya'da Hafter destekçisi Temsilciler Meclisi üyesi kaçırıldı

Libya'da Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi (TM) Üyesi Siham Sergiva, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:00
Libya'da Hafter destekçisi Temsilciler Meclisi üyesi kaçırıldı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Üyesi Siham Sergiva, silahlı bir grup tarafından Bingazi'deki evinden kaçırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen silahlı bir grup, Sergiva'nın evine baskın düzenleyerek TM üyesini bilinmeyen bir yere götürdü.

Konuyla ilgili Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Hafter'e bağlı güçlere işaret edilerek "Sergiva'nın Bingazi'deki milis güçler tarafından kaçırılması nedeniyle derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Sergiva'nın serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu suç, askeri yönetimin hüküm sürdüğü bölgelerde yasaların ve genel özgürlüklerin olmamasından kaynaklı doğal bir sonuçtur." denildi.

Olay "farklı sesleri susturma" çabası

Söz konusu olayın "farklı sesleri susturmak için başvurulan baskıcı uygulamaların artması" olarak değerlendirilen açıklamada, ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ve uluslararası kuruluşlardan Sergiva'nın serbest bırakılması için harekete geçmeleri istendi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:00
  1. Temsilciler Meclisi (TM) Üyesi Siham Sergiva
  2. Halife Hafter
  3. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi
  4. Birleşmiş Milletler (BM)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    1. Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    2. TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş..
    3. Elektrik direğinden düşen işçi..
    4. OMÜ’nün liderlik ettiği projeye..
    5. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    6. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    7. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    8. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    9. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    10. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    11. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    12. Samet Dağlı Sarıyer’de
    13. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    14. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    15. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    16. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    17. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    18. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    19. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    20. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    21. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    22. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    23. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    24. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    25. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    26. OGM Ormanspor'da transfer
    27. Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor
    28. Atatürk Üniversitesi yeni bir birim..
    29. PAÜ Çocuk Korosu uluslar arası..
    30. Konut edindirme yardımı ödemeleri..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’