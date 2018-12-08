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Libya'da göstericiler Şerare petrol sahasını kapattı

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:44
Libya'da göstericiler Şerare petrol sahasını kapattı

TRABLUS (AA) - Libya'da göstericiler, ülkenin güneyinde en büyük petrol sahası Şerare'yi kapattı.

Petrol sahasından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fizan Gazap Hareketi üyesi gençlerin, Şerare Petrol Sahası'nı kapattığını belirtti.

Libya ulusal petrol kurumundan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fizan Gazap Hareketi, ülkedeki ilgili tarafların, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep ediyor.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:44
  1. Eş-Şerara Petrol Sahası
  2. Fezzan
  3. Libya

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