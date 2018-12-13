"Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle çözülmemeli"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya gelerek, "Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil, tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile yaptığı görüşmeye ilişkin mesajını, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmemizde, Libya'da huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için desteğimizi yineledik. Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." ifadesini kullandı.



