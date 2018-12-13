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"Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle çözülmemeli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir"

13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
"Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle çözülmemeli"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya gelerek, "Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil, tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile yaptığı görüşmeye ilişkin mesajını, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmemizde, Libya'da huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için desteğimizi yineledik. Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." ifadesini kullandı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Meşri

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