"Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle çözülmemeli"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir"13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya gelerek, "Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil, tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile yaptığı görüşmeye ilişkin mesajını, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Çavuşoğlu, mesajında, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmemizde, Libya'da huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için desteğimizi yineledik. Libya'da görüş ayrılıkları dış müdahalelerle değil tüm kesimlerin katılımıyla müzakere masasında çözülmelidir." ifadesini kullandı.
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