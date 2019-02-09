0553 313 94 23

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçak, El-Fil Petrol sahası yakınına hava saldırısı düzenledi- Libya Başkanlık Konseyi:- "Bu, bir terör eylemidir ve böyle bir suçun işlenmesine uluslararası yasalar ve anlaşmalar kesinlikle müsaade etmez"

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:21
Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçağı, Ubari kentinde bulunan El-Fil Petrol Sahası'ndaki boş alana hava saldırısı düzenledi.

Hafter'e bağlı hava kuvvetleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fil Petrol Sahası'nda bulunan uçak pisti yakınındaki boş alana uyarı saldırısı düzenlendi.

Saldırının, Hafter'in sivil, askeri ve ticari hava alanlarına getirdiği kalkış ve iniş yasağı gereği kalkış hazırlığındaki uçağa uyarı amacıyla yapıldığı kaydedildi.

- "Bu, bir terör eylemidir"

Öte yandan, saldırının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, kalkış hazırlığındaki hava aracının yaralıları taşıyan sivil uçak olduğu belirtilerek, "Bu, bir terör eylemidir ve böyle bir suçun işlenmesine uluslararası yasalar ve anlaşmalar kesinlikle müsaade etmez." ifadesi kullanıldı.

Hava saldırısına karşı gerekli tüm prosedürler ve yasal işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda ülkenin güneyindeki ana petrol sahası Fil'in altyapısı ve uçak pistinin vurulduğu bildirildi.

İtalyan şirketi "ENI" tarafından işletilen El-Fil Petrol Sahası'nın 1,2 milyar varil petrol rezervi bulunuyor.

General Halife Hafter'e bağlı "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grup, ülkenin güneyinde Murzuk bölgesindeki Şerare Petrol Sahası'nın kontrolünü 6 Şubat'ta ele geçirdiğini açıklamış, güneydeki tüm ticari ve sivil uçuşların kendilerinden izin alınarak gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:21
  1. fil
  2. Hafter
  3. hava saldırısı
  4. Libya
  5. Murzuk
  6. petrol sahası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Toplu sonuç
    1. Hentbol: Toplu sonuç
    2. Basketbol: Toplu sonuç
    3. Kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı
    4. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Rusya'ya skandal iade! Çeçen komutanın..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'da..
    8. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina..
    9. Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" vurgusu
    10. 90 yaşındaki kişi yangında öldü
    11. Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına..
    12. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
    13. "Akıllı Tavşan Momo" dondurma kesti
    14. Kültepe Ekonomi Zirvesi
    15. Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne..
    16. Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları
    17. "Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma..
    18. "Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız"
    19. Binali Yıldırım, Gümüşhanelilerle..
    20. AGD: Abdülhamit Han'ı rahmetle anıyoruz
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!