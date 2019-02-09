Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçak, El-Fil Petrol sahası yakınına hava saldırısı düzenledi- Libya Başkanlık Konseyi:- "Bu, bir terör eylemidir ve böyle bir suçun işlenmesine uluslararası yasalar ve anlaşmalar kesinlikle müsaade etmez"

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçağı, Ubari kentinde bulunan El-Fil Petrol Sahası'ndaki boş alana hava saldırısı düzenledi. Hafter'e bağlı hava kuvvetleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fil Petrol Sahası'nda bulunan uçak pisti yakınındaki boş alana uyarı saldırısı düzenlendi. Saldırının, Hafter'in sivil, askeri ve ticari hava alanlarına getirdiği kalkış ve iniş yasağı gereği kalkış hazırlığındaki uçağa uyarı amacıyla yapıldığı kaydedildi. - "Bu, bir terör eylemidir" Öte yandan, saldırının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, kalkış hazırlığındaki hava aracının yaralıları taşıyan sivil uçak olduğu belirtilerek, "Bu, bir terör eylemidir ve böyle bir suçun işlenmesine uluslararası yasalar ve anlaşmalar kesinlikle müsaade etmez." ifadesi kullanıldı. Hava saldırısına karşı gerekli tüm prosedürler ve yasal işlemlerin başlatılacağı vurgulandı. Açıklamada, saldırıda ülkenin güneyindeki ana petrol sahası Fil'in altyapısı ve uçak pistinin vurulduğu bildirildi. İtalyan şirketi "ENI" tarafından işletilen El-Fil Petrol Sahası'nın 1,2 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. General Halife Hafter'e bağlı "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grup, ülkenin güneyinde Murzuk bölgesindeki Şerare Petrol Sahası'nın kontrolünü 6 Şubat'ta ele geçirdiğini açıklamış, güneydeki tüm ticari ve sivil uçuşların kendilerinden izin alınarak gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.



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