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Libya'da düzensiz göçmenlerin 12 günlük eylemi sonlandırıldı

Libya güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen 80'den fazla düzensiz göçmeni bir yük gemisinden tahliye etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:59
Libya'da düzensiz göçmenlerin 12 günlük eylemi sonlandırıldı

BEYRUT (AA) - Libya güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen 80'den fazla düzensiz göçmeni bir yük gemisinden tahliye ettiği bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın Mısrata Limanı'nda demirli NIVIN isimli gemideki düzensiz göçmenlerin tümü Libya Özel Kuvvetleri tarafından tahliye edildi.

Açıklamada, geminin Lübnanlı kaptanı Bessam Sebat'ın durumunun da iyi olduğu belirtilerek göçmenlerin tahliyesini sağlayan Libya makamlarına teşekkür edildi.

NIVIN gemisinin bir günlük bakımdan sonra bugün akşam saatlerinde Mısrata Limanı'ndan ayrılması bekleniyor.

Basında yer alan haberlere göre NIVIN gemisi, 8 Kasım'da Libya'nın el-Hums kenti açıklarında 80'i aşkın düzensiz göçmeni boğulmaktan kurtararak Mısrata Limanı'na yanaştı.

Ülkelerine dönmek istemeyen ve tutuklanmaktan endişe eden düzensiz göçmenler, 8 Kasım'dan beri NIVIN isimli gemiden inmeyi reddederek eylem yapmaya çalıştı.

Avrupa'ya göç etme talebiyle 12 gün boyunca gemideki gösterilerini sürdüren göçmenlerin, çeşitli Afrika ve Asya ülkelerinden olduğu belirtildi.

Libya, çatışmalar veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:59
  1. Avrupa
  2. güvenlik güçleri
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