Libya'da DEAŞ'a karşı mücadele devam ediyor

TRABLUS (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın (AFRICOM) Libya'da terör örgütü DEAŞ kalıntılarını izleme ve etkisiz hale getirme faaliyetlerini Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile koordinasyon içinde sürdürdüğü belirtildi.

UMH Başkanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, başkent Trablus'a bugün gelen AFRICOM Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser'ı kabul etti.

Görüşmede Waldhauser, UMH'nin Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması ile terörle mücadele konularındaki çalışmalarından övgüyle söz ederek, "AFRICOM, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde UMH ile yürüttüğü koordinasyon ile Libya'daki terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarını izlemeye devam ediyor ve bunları hedef alıyor." dedi.

Serrac ise ABD'nin UMH ve Libya'daki demokratik sürece verdiği desteği takdir etti.

Ulusal uzlaşının sağlanması için Libya'daki önde gelen siyasi kesimlerle bir araya gelmeye çalıştıklarına dikkati çeken Serrac, bu bağlamda son olarak Abu Dabi'de ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştüğünü hatırlattı.

Serrac ile Waldhauser, Libya'da kapsamlı bir ulusal konferansa zemin hazırlayan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin planını desteklediklerini yineledi.

Görüşmede ayrıca güvenlik kurumlarının ıslahı, Libya silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve AFRICOM'un bu kuvvetlere eğitim vermesi gibi üzerinde anlaşılmış bazı programlar da ele alındı.

AFRICOM, Libya'daki DEAŞ unsurlarına yönelik zaman zaman hava saldırısı düzenliyor.

Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.