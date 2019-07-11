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Libya’da cenaze merasimine intihar saldırısı: 5 ölü

Libya’nın Bingazi şehrinde, kronik bir hastalık sebebiyle iki gün önce hayatını kaybeden Özel Kuvvetler eski komutanı Tümgeneral Khalifa al-Mismari’nin Hawari mezarlığında toprağa verilmesi sırasında bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
Libya’da cenaze merasimine intihar saldırısı: 5 ölü

Libya’nın Bingazi şehrinde, kronik bir hastalık sebebiyle iki gün önce hayatını kaybeden Özel Kuvvetler eski komutanı Tümgeneral Khalifa al-Mismari’nin Hawari mezarlığında toprağa verilmesi sırasında bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Tümgeneral Khalifa al-Mismari’nin cenaze törenine çok sayıda özel kuvvet komutanı katıldı. Al-Mismari’nin Hawari mezarlığında toprağa verilmesi sırasında bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi. Libya Ordusu, Twitter hesabından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını, yaralananlar arasında Tümgeneral Mismari’nin bir oğlunun da olduğunu kaydetti.


Bomba yüklü aracın patlamasıyla 9 askeri aracın tahrip olduğu belirtildi. Özel Kuvvetler komutanı Nis Boukhamada’nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
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