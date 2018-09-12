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Libya'da çatışmalar yine başladı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta 8 gün sonra, gece saatlerinde yeniden başlayan çatışmalar sırasında gelişigüzel roket düşmesi sonucu Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:48
Libya'da çatışmalar yine başladı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı, gece çatışmalar sırasında gelişigüzel roket düşmesi sonucu uçuşlara kapatıldı.

"KIŞKIRTICI AÇIKLAMALARDA BULUNULMAMALI"

Havalimanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'na rastgele roket düşmesi sonucu uçuşların durdurulduğu ve uçakların Misrata'daki havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Trablus'ta ateşkes ilanından 8 gün sonra, gece saatlerinde yeniden başlayan çatışmalar sabah yerini sessizliğe bıraktı. Çatışmalar konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) bir süre önce yapılan açıklamada, ülkedeki taraflar "kışkırtıcı açıklamalarda bulunmamaları" yönünde uyarılmıştı.

Başkent Trablus'ta 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların baş aktörü Terhune Yedinci Tugayından yapılan açıklamada ise "Milislerden, suç çetelerinden, kamu malını yakıp yıkan bozgunculardan kurtulma zamanı geldi. Vatana destek ve ülkeyi suç çetelerinden arındırmak için Yedinci Tugaydaki kardeşlerinize kenetlenmeye başlayın." ifadelerine yer verilmişti.

TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayını geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış ve hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:48
  1. Mitiga Havalimanı
  2. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL)
  3. Trablus
  4. Terhune Yedinci Tugayı
  5. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

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