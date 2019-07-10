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Libya'da bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktı

Libya'nın Giryan kentinde General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ay bulunan füzelerin Fransız devletine ait olduğu belirtildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
Libya'da bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktı

PARİS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ay bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'nın Giryan kentinde Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ayın sonunda bulunan Javelin füzelerinin Fransız devletine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu füzelerin ABD'den satın alındığı ifade edildi.

Fransa'nın bu füzeleri terörle mücadelede kullanmayı hedeflediği aktarılan açıklamada, bu füzelerin Libya'da herhangi birine verilmediği ve imha edilmek üzere geçici tutulduğu savunuldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa 2010'da ABD'den 260 füze satın aldı.

Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçakları, Fransa’ya ait füzelerin bulunduğu Giryan kentinde bu gece bir polis eğitim merkezine saldırı düzenlemişti.

- Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış, ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Fransız Le Monde gazetesinde nisanda yer alan, "Fransa'nın Libya'daki gizemli rolüne uluslararası eleştiriler" başlıklı makalede, Paris'in Libya'da Halife Hafter'i perde arkasından destekler tavrının uluslararası tepkilere yol açtığı ifade edilmişti. Makalede görüşlerine yer verilen uzmanlar, Fransa'nın Hafter'e çok fazla yatırım yaptığını ve bu yatırımları kaybetmek istemediğini belirtmişti.

Ayrıca, gazeteye konuşan Fransız yetkililer, Hafter'in başkent Trablus'a başlattığı operasyona ilişkin Paris'i önceden bilgilendirdiğini söylemişti.

Tunus'tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter'in Trablus'a yönelik başlattığı askeri operasyona destek verdiğini ileri sürmüştü.

"Tunus Şimdi Ağı" isimli internet sitesi, Fransız askeri danışmanlarının Trablus'a 75 kilometre uzaklıktaki Giryan kentinde "insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını" yazmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
  1. Fransa
  2. füze
  3. Hafter
  4. Libya

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