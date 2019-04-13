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Libya'da bir askeri karargahta daha kontrol sağlandı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler Trablus'taki 4. Tugay'ın karargahında kontrolü ele aldı

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:51
Libya'da bir askeri karargahta daha kontrol sağlandı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'taki 4. Tugay'ın karargahını kontrol altına aldı.

"Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonunun resmi web sitesinde, Trablus'un güneyindeki El-Aziziye bölgesinde yer alan 4. Tugay'ın karargahının UMH'ye bağlı batı bölgesi güçleri tarafından kontrol altına alındığına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Aziziye bölgesi bugün darbeci General Halife Hafter'e bağlı militanlar ile Tümgeneral Usame Cuveyli liderliğindeki UMH'ye bağlı batı güçlerinin arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

Hafter'e bağlı güçler 10 Nisan'da 4. Tugay karargahını ele geçirmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:51
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