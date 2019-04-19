0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Libya'da binlerce kişiHafter'i protesto etti

Başkent Trablus ve Misrata'da düzenlenen gösterilerde binlerce kişi Hafter güçlerinin başkente başlattığı saldırıları protesto etti

19 Nisan 2019 Cuma 21:31
Libya'da binlerce kişiHafter'i protesto etti

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata kentinde düzenlenen gösterilerde, ülkenin doğusundaki silahlı grupların lideri General Halife Hafter'in Trablus'a başlattığı saldırılar protesto edildi.

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Hafter güçlerinin başkent ve çevresine düzenlediği saldırıları kınadı.

Sivil yerleşim bölgelerini bombaladığı için Hafter'in "savaş suçlusu" olarak yargılanmasını isteyen göstericiler, bu süreçte izledikleri politika nedeniyle Fransa ve Mısır'a da tepki gösterdi.

- Fransa ve Mısır'a tepki: "Ellerinizi üzerimizden çekin"

Göstericilerin, üzerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin fotoğraflarının bulunduğu ve altında "Ellerinizi üzerimizden çekin", "Hafter'e destek vermek savaş ilanıdır" şeklinde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıması dikkati çekti.

Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinde de Hafter karşıtı gösteri düzenlendi.

Misrata'daki Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Hafter güçlerinin saldırılarını protesto etti.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları, cuma günü için gösteri çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e yükseldiğini, yaralı sayısının bini aştığını duyurdu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:31
  1. Gösteri
  2. Hafter
  3. Libya
  4. Misrata
  5. Trablus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan’daki kadınlardan mültecilere yardım eli
    1. Tatvan’daki kadınlardan mültecilere..
    2. Galatasaray Kayserispor ne zaman saat..
    3. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:..
    4. B. Elazığspor - Osmanlıspor maçının..
    5. Eyüp Sultan Camii’nde Berat Kandili..
    6. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne..
    7. Başkan Erdoğan'dan aile kabrine ziyaret
    8. Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki!
    9. Anadolu'nun ilk camisi Habib-i..
    10. Üsküp'te "12. Uluslararası Öğrenci..
    11. İSPARK’tan Bekir Aslıtürk’ün sosyal..
    12. Van’da Berat Kandili idrak edildi
    13. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28...
    14. Çanakkale ziyaretleri devam ediyor
    15. Dışişleri Bakanlığı: "Macron'un terör..
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    17. Park halindeki otomobile çarpan..
    18. Ülkede otobüs devrildi! Çok sayıda ölü..
    19. Başkan Yarka Şırnak zaferinin ardından..
    20. Berat gecesinde camiler doldu taştı
    21. Libya'da binlerce kişiHafter'i..
    22. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    23. Türkiye Yayıncılar Birliği 23. Olağan..
    24. Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılı..
    25. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 -..
    26. ARAPDER Başkanı Kırboğa: Irkçılık..
    27. OMÜ’deki “Türkiye’de Yüksek Din..
    28. Anadolu Farm Şirketi'nden büyük..
    29. Cami tuvaletinden hırsızlık yapan..
    30. Londra'daki çevreci işgal eyleminde..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi