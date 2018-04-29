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Libya'da askeri uçak düştü! Yaralı ve ölüler var

Libya'nın güneybatısında bir askeri uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

29 Nisan 2018 Pazar 22:25
Libya'da askeri uçak düştü! Yaralı ve ölüler var

Libya'nın güneybatısından havalanan Libya Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.

PETROL SAHASINA DÜŞTÜ

 

Libya'nın başkentine gitmek üzere havalanan uçağın, kalkıştan birkaç dakika sonra Libya'nın 750 kilometre güneybatısında yer alan Sherara petrol sahasında düştüğü belirtildi. Uçağın neden düştüğü ise henüz açıklanmadı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 22:25
  1. Libya
  2. uçak kazası
  3. libya silahlı kuvvetleri

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