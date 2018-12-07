Libya'da anayasa referandumu Ocak 2019'da

Libya Yüksek Seçim Kurulu, ülkede daimi anayasa için 2019'un ilk ayında referandum yapılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih, düzenlediği basın toplantısında, taslak çalışmaları bitirilen daimi anayasa için Ocak 2019'un ilk yarısında referanduma gidileceğini belirtti.

Sayih, referandumun planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi halinde sonuçların şubat ayında açıklanacağını ifade etti.

Oy verme sırasında güvenliğin sağlanması başta olmak üzere bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğine işaret eden Sayih, yüksek düzeyde güvenlik sağlanmadan herhangi bir adım atılmayacağını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın geçen mayıs ayında Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu merkez binasına düzenlediği saldırıyı hatırlatan Sayih, güvenliğin sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Sayih, referandum kanunu üzerinde siyasi uzlaşma sağlanmasını da şart koşarak siyasi tarafların konumunun hala belirsiz olduğunu ve henüz hiçbir tarafta destek ya da memnuniyet işareti görmediklerini söyledi.

Libya'da Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi (TM) eylül ayında tartışmalı bir oturumun ardından daimi anayasa referandum yasa tasarısını onaylamıştı ancak doğu bölgesi milletvekilleri yeterli sayıya ulaşılmadığını öne sürerek referandum yasasının onaylanmasını reddetmişti.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplum TM'ye "meclis ve başkanlık seçimlerine hazırlık kapsamında anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması" çağrıları yapıyor.

Geçen mayıs ayında Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi'nde de Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.



