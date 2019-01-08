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Libya'da anayasa referandumu hazırlıkları yüzde 90 tamam

08 Ocak 2019 Salı 11:31
Libya'da anayasa referandumu hazırlıkları yüzde 90 tamam

TRABLUS (AA) - Libya Yüksek Seçim Kurumu Başkanı İmar es-Sayih, komisyonun anayasa referandumu hazırlıklarını yüzde 90 tamamladığını belirtti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşen Sayih, referandum hazırlıklarının yüzde 90'ının tamamlandığını ifade etti.

Referandumun yapılabileceği tarihe ilişkin net bir şey söylemeyen Sayih'in, başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin komisyona bütçe tahsis etmesini ve referandum yasası üzerindeki bazı küçük düzenlemeleri beklediklerini dile getirdiği aktarıldı.

- Libya'daki referandum hazırlığı

Libya'da uluslararası toplum aracılığıyla varılan uzlaşı çözüm planı yol haritasına göre, sırasıyla anayasa referandumu ardından bu anayasa temelinde cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin yapılması kararlaştırılmıştı. Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, yaklaşık bir yıl ayak sürümesinin ardından anayasa referandumunun yapılmasını sağlayacak yasa tasarısını geçen eylül ayı sonunda kabul etmişti.

Yasaya göre yeni anayasa taslağının kabul edilmesi için ülkenin doğu, batı ve güney şeklinde ayrılmış 3 bölgesinin her birinden yüzde 51 "evet" oyu alınması ve ülke genelinde ise toplam oyların üçte ikisinin yine bu yönde olması gerekiyor.

Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla İtalya'nın Palermo kentinde Kasım 2018'de yapılan uluslararası konferansta, ülkede 2019 yılında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri aracılığıyla otoritenin yeniden tesis edilmesi ve silahlı grupların nüfuz için yol açtığı şiddetin azaltılmasının hedeflendiği belirtilmişti. Ülkede gerçekleştirilecek anayasa referandumu, yapılması planlanan diğer seçimler için ön hazırlık niteliği taşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:31
  1. Anayasa
  2. hazırlık
  3. Libya
  4. referandum

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