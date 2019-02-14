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Libya'da 2018'de bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti

Ülkede 2018 yılında ölüm, yaralanma ve kaçırılma olaylarında 3 bin 719 vaka yaşandı

14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Libya'da 2018'de bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) - Libyalı bir sivil toplum kuruluşu (STK), Muammer Kaddafi'nin sekiz yıl önce devrilmesinden bugüne istikrarı arayan ülkede, geçen yıl bin 500'den fazla kişinin öldüğünü, 2 binin üzerinde kişinin yaralandığını ve 141 kişinin de kaçırıldığını duyurdu.

İnsan Hakları Dayanışması isimli Libyalı bir STK'nın raporuna göre, Libya'da 2018 yılında ölüm, yaralanma ve kaçırılma olaylarında 3 bin 719 vaka yaşandı.

Silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalardan 772 sivil ve 49 çocuk etkilendi.

Rapora göre, Libya'da 2018 yılında bin 567 kişi öldü, 2 bin 11 kişi yaralandı ve 141 kişi kaçırıldı ya da alıkonuldu.

Geçen yılın ikinci çeyreğinin "en şiddetli dönem" olarak tanımlanırken, sadece haziran ayında Derna kentinde 285 kişinin öldüğüne yer verildi.

Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun operasyon başlattığı Derna kenti, rapora göre, bin 111 ölüm ve yaralanma vakasıyla şiddetin en yoğun yaşandığı şehir olarak öne çıktı.

Benzer şekilde başkentin güneyine geçen eylül ayında saldıran milis gruplarının yol açtığı çatışmalar da, Trablus kentini 978 vakayla ikinci sıraya taşıdı. Çatışmalarda, aralarında sekiz çocuğun da yer aldığı 276 kişi hayatını kaybetti.

Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin 8. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Libya, silahlı grupların iktidar için mücadelesine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler himayesinde 2015'te varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, uluslararası meşrutiyete sahip olmasına rağmen ülke genelinde otoritesini tesis etmekte zorlanıyor.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:15
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