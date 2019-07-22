Libya savaş uçağı Tunus’a zorunlu iniş yaptı

Libya savaş uçağının, Tunus’un güneyinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Libya’da yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Mısrata kentinden havalanan bir savaş uçağı arıza nedeniyle Tunus’un güneyindeki Medenin şehrine bağlı Bei Gazil bölgesinde bulunan askeri havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Uçağın Hafter güçlerine ya da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, zorunlu inişin nedenleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.