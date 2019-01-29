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Libya petrol üretimine 50 milyar dolar ayırdı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, bu yıl petrol üretimini artırmak için 50 milyar dolarlık bütçe ayırdı

29 Ocak 2019 Salı 14:39
Libya petrol üretimine 50 milyar dolar ayırdı

ANKARA (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun, ülkenin temel gelir kaynağı petrol üretimini artırmak için 50 milyar dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

"S&P Global Platts" isimli araştırma şirketinin haberine göre, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun alt şirketlerinden Ras Lanuf Petrol ve Gaz İşleme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bsibsu, Tokyo'da sektörel alanda katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, "Bu yıl petrol ve doğalgaz üretimimizi artırmak için ayrılan bütçe 50 milyar dolar. Söz konusu ayrılan bütçenin, bir kısmı 'alt akım' (mansap) ancak büyük çoğunluğu ham petrol için ayrıldı." dedi.

Ulusal Petrol Kurumu'nun 2020 yılı için kendisine 2 milyon varil petrol üretim hedefi koyduğuna değinen Bsibsu, "Libya enerji sektörünün, petrol sahalarını ve gelirlerini kontrol etmeye çalışan farklı milis gruplarıyla mücadele ettiğine" işaret etti.

- Libya petrolünde geçen yıl yüksek verim

Libya, güvenlik sorunlarını aşarak ve eski üretim tesislerini yenileyerek, geçen yıl 1 milyon varil petrole ulaşan yıllık üretimi bu yıl 1,6 milyon varil petrol seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Libya'nın bu yıl kaydettiği 24,4 milyar dolara varan yüksek petrol gelirleri sayesinde merkez bankası cari açığını yüzde elli oranında düşürdüğünü açıklamıştı.

Ancak Libya'nın, aralık ayında, olumsuz hava şartlarının yanı sıra, silahlı grupların ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahasını işgali nedeniyle geçen ay düşük üretim kaydettiği aktarıldı.

- Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de 10 Aralık'tan buyana üretim yapılamıyor.

Bunun nedeni, kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, "yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesi, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlaması ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına alması" gibi taleplerle petrol sahasını işgal etti.

Libya Petrol Kurumu ise petrol sahasını korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun "petrol alanına girerek, çalışanlara şiddet uyguladığı ve tehdit ettiğini" belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimi durdurmuştu.

Kurum, bu durumdan ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:39
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