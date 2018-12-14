Libya Petrol Kurumu'ndan göstericilere fidye ödenmesi uyarısı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'yi işgal eden "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis grubuna fidye ödenmesinin "tehlikeli sonuçlar doğuracağı" uyarısı yaptı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah'ın, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'a hitaben yazdığı açıklama kurumun internet sitesinde paylaşıldı.

Açıklamada, "Şerare petrol sahasını kapatan silahlı gruba fidye ödenmesi Libya ekonomisinin iyileşmesini tehdit eden tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Maliye Bakanlığı tarafından milislere fidye ödenmesi halinde Libya Ulusal Petrol Kurumu, sahadaki mücbir sebep kararını kaldırmayacak, üretim çalışmalarına devam etmeyecek, ülkenin batısındaki limanlardan ihracata izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Petrol sahasını kapatma gibi yasa dışı yapılan eylemlere ödeme yapılması, "ileride petrol sahası çalışanlarının hayatını tehlikeye atacak başka işgallere, şiddete ve istikrarsızlığa yol açacağı" belirtilen açıklamada, fidye için ayrılan finansmanın "yoksullaşmış ve temel hizmetlerden yoksun kalmış yerel halka yönlendirilmesi gerektiği" vurgulandı.

Sanallah'ın imzasının yer aldığı açıklamanın nüshalarının, benzer şekilde Başsavcılık Soruşturma Dairesine, Savunma Bakanlığı'na, Sayıştay'a ve ilgili denetim birimlerine gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, ülkedeki maliye bakanlığından, göstericilere fidye ödenmesine ilişkin bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Ancak Libya basınında bölgedeki kaynaklara dayandırılan haberlerde, petrol sahasını işgal eden silahlı gruplara ödeme yapılması hazırlığı olduğu ifade edildi. Sahada gösterilerine devam eden bölge halkına da petrol sahasında istihdam sağlanacağı vaadinin verildiğine ilişkin haberler çıktı.

- Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, geçtiğimiz günlerde yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için petrol sahası yakınlarında gösteri düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu, "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı 30. Tugay'dan bir grubun Şerare'deki petrol sahasına girerek, çalışanları güç kullanarak tehdit ettiğini belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimin durduğunu açıklamıştı.

Şerare'deki üretimin durması halinde ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceği ifade edilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.