Libya Ordusu’ndan Ömer Muhtar operasyonu

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Libya ordusu, başlattığı Ömer Muhtar operasyonu kapsamında ilerlemeye devam ediyor.

Ömer Muhtar operasyonu medya sorumlusu Abdulkerim Sabra, Libya ordusunun Derne’nin en önemli yerlerinden olan Şark Aziz’in ele geçirildiğini duyurdu.

Afrika kapısı haber sitesinin haberine göre Sabra şu açıklamayı yapıt: Derne güneyine 10 kilometre uzakta kalan Aziz Şark bölgesini ele geçirdik. Libya ordu uçakları Derne’de birçok silahlı grubun mevzisini hedef alırken birçok askeri birlik de bizimle savaşmak için katılımını duyurdu.

Gelen bilgilere göre Derne, “Derne ve çevresi mücahitleri şura meclisi” adlı bir grup tarafından kontrol ediliyor. Bu grubu ise Libya’daki hiçbir siyasi taraf tanımıyor.

Uzmanlara göre abluka altına alınan Derne kenti kısa bir süre içinde temizlenmiş olacak.