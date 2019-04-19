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"Libya krizini aşmanın en iyi yolu siyasi süreç"

- Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Libya krizinde siyasi çözümün en iyi seçenek olduğunu, askeri mücadele seçeneğinin ise durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti

19 Nisan 2019 Cuma 00:03
"Libya krizini aşmanın en iyi yolu siyasi süreç"

RABAT (AA) - Fas, siyasi sürecin devam etmesinin Libya için en iyi çözüm olduğunu, askeri seçeneğin ise durumu daha karmaşık hale getirdiğini açıkladı.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Libya'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halfi, Fas'ın Libya'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek, özellikle askeri gerginliğin tırmanmasının insani durumu kötü bir şekilde etkilediğini, ülkenin istikrarına ve güvenliğine zarar verdiğini dile getirdi.

Siyasi çözümün Libya için en iyi yol olduğunu vurgulayan Halfi, askeri mücadele seçeneğinin durumu daha da kötüleştirdiğini Fas'ın taraflar arasında yapılacak herhangi bir uzlaşıya katkı sağlayabileceğini söyledi.

Halfi, Libyalıların üzerinde uzlaştığı tek anlaşma olan Suheyrat Anlaşması dahil tüm girişimlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası sistemin Libya'nın demokrasiye geçişini amaçladığını ifade etti.

- Suheyrat Anlaşması

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

- Libya'daki son gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 205 kişi öldü, 913 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 00:03
  1. Fas
  2. Libya

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