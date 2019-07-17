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Libya Dışişlerinden Arap ve Batı ülkelerine eleştiri

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, ABD, Rusya ve Fransa'nın "çekinceleri ve uzatmaları" nedeniyle BMGK'nın Trablus'taki çatışmalara ilişkin karar alamadığını söyledi - Siyala, Arap ülkelerini Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlenen saldırıya karşı net bir tavır alamamakla suçladı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
Libya Dışişlerinden Arap ve Batı ülkelerine eleştiri

ANKARA (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, bazı Arap ve Batı ülkelerini, Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılarla alevlenen çatışmalara yönelik yaklaşımları nedeniyle eleştirdi.

Trablus'taki Meclis'te yaptığı konuşmada Siyala, ABD, Rusya ve Fransa'yı başkente yönelik saldırılara diplomatik alanda yeterli tepkiyi gösterme konusunda "ayak sürümek" ile suçladı.

Siyala, ABD, Rusya ve Fransa'nın "çekinceleri ve uzatmaları" nedeniyle Trablus çevresindeki çatışmalara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) karar alınamadığını söyledi.

Katar, Cezayir, Tunus ve Türkiye'nin başından beri Libya'daki askeri hareketliliğe karşı çıkarak siyasi sürece dönülmesi çağrısı yaptığını hatırlatan Siyala, Libya hükümetinin "Trablus'taki çatışmaların görüşülmesi" için Arap Birliği'ne yaptığı "dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı" çağrısına birliğin olumlu yanıt vermediğini aktardı.

Siyala, Hafter'in Trablus saldırısını "meşruiyete karşı bir darbe girişimi" şeklinde niteleyerek, Tunus, Cezayir ve Katar dışındaki Arap ülkelerinin bu girişime karşı "net bir tavır alamadığını" belirtti.

Fransa'nın tavrının UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Paris'e yaptığı ziyaretin ardından değiştiğini ve Fransa'nın Libya'daki meşru hükümete desteğini açıkladığını kaydeden Siyala, Libya topraklarında bulunan Fransa'ya ait füzelere ilişkin ise Paris'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderdiklerini aktardı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
  1. Arap ve Batı ülkeleri
  2. Halife Hafter
  3. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala

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