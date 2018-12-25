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Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 1 ölü

25 Aralık 2018 Salı 12:19
Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 1 ölü

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek çevreye ateş açtı. Silahlı kişiler daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.

Saldırıda 1 kişinin ölüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:19
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Libya

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