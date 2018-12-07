Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden referandum açıklamasına tepki

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi, Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun ülkede daimi anayasa için 2019'un ilk ayında referandum yapılacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Bağımsız danışma organı Devlet Yüksek Konseyi'nden, Seçim Kurulu'nun, daimi anayasa için referandum gerçekleştirileceğini duyurmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bunun hâlâ görüşülmekte olan bir konu olduğuna işaret edilerek, kurulun bu duyurusunun "garip" olduğu belirtildi.

Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesine ön hazırlık olarak anayasa referandumu yapılmasının ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkması için en doğru çözüm olduğu vurgulanan açıklamada, ancak Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) referandum kanunu çıkarılması konusunda bazı kararları ihlal etmesi nedeniyle buna karşı çıkıldığı ifade edildi.

Meclisin ihlal ettiği noktalara değinilen açıklamada, siyasi anlaşmanın ek hükümlerinden referandum kararının onaylanmasıyla alakalı 12. maddenin uygulanmadığı, aynı şekilde kanun çıkarılması için Devlet Yüksek Konseyi'nin de onayının alınmasını gerektiren aynı anlaşmanın 23. maddesine uyulmadığı kaydedildi.

- Referandum için siyasi uzlaşı şartı

Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih, dün düzenlediği basın toplantısında, taslak çalışmaları bitirilen daimi anayasa için Ocak 2019'un ilk yarısında referandum yapılacağını açıklamıştı.

Referandumun gerçekleşmesi için oy verme işlemleri sırasında güvenliğin sağlanması başta olmak üzere bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğine işaret eden Sayih, referandum kanunu üzerinde siyasi uzlaşı sağlanmasını da şart koşarak, siyasi tarafların konumunun halen belirsiz olduğunu ve henüz hiçbir tarafta destek ya da memnuniyet işareti görmediklerini belirtmişti.

TM, eylül ayında tartışmalı bir oturumun ardından daimi anayasa referandum yasa tasarısını onaylamıştı ancak doğu bölgesi milletvekilleri yeterli sayıya ulaşılmadığını öne sürerek referandum yasasının onaylanmasını reddetmişti.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplum, TM'ye "meclis ve başkanlık seçimlerine hazırlık kapsamında anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması" çağrıları yapıyor.

Geçen mayıs ayında Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi'nde de Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.