Libya açıklarında kurtarılan 49 düzensiz göçmen İtalya'da

MADRİD (AA) - İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea, Libya açıklarında batmak üzere olan bir bottan kurtardığı 49 düzensiz göçmeni İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'ndaki limana getirdi.

İtalyan ajansı Ansa'nın haberinde, Lampedusa Adası'na getirilen düzensiz göçmenlerin karaya çıkarıldıkları bildirildi.

İçişleri Bakanlığının, düzensiz göçmenleri kurtarırken haber vermediği ve uluslararası kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle "Mediterranea" adlı sivil toplum kuruluşuna yönelik yaptığı suçlamalar kapsamında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından geminin seferden men edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, İçişleri Bakanlığının girişimiyle "Mediterranea" adlı kuruluşun "yasa dışı göçe yardım etmek"le suçlanacağı iddia edildi.

Bu arada, konuya ilişkin bir radyoya açıklama yapan hükümet ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Elimde bilgiler var. Bu olayda herhangi bir insani risk, geminin batma tehlikesi gibi bir şey yok. Programlanmış, düzenlenmiş, organize edilmiş bir insan kaçakçılığı var." dedi.

Ayrıca twitter hesabından da açıklama yapan Salvini, "İtalya'daki sosyal merkezlerin gemisini tutuklayın. İtalya'da sınırları savunan, yasalara saygı gösterilmesini sağlayan ve özellikle insan kaçakçılarına karşı mücadele eden bir hükümet var. Hata yapan bedelini öder." ifadelerini kullandı.

Sicilya Adası'nın Palermo Limanı'ndan geçen cumartesi günü hareket eden "Mediterranea" adlı İtalyan sivil toplum kuruluşuna ait gemi, Libya kıyılarına 42 mil kadar uzaklıkta bulunan arızalı bir bottaki 49 düzensiz göçmeni kurtarmıştı. Libya kıyılarından hareket eden bottaki düzensiz göçmenlerin 12'sinin çocuk olduğu ve hepsinin Güney Sahra ülkelerinden geldikleri belirtilmişti.

Akdeniz'de düzensiz göçe karşı sert önlemler alan İtalya'daki koalisyon hükümeti, ulusal karasularını yabancı sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapatmıştı.

"Mediterranea" adlı sivil toplum kuruluşunu, "resmi yetkililere haber vermeden düzensiz göçmenleri kurtararak uluslararası kuralları ihlal etmek"le suçlayan İtalya İçişleri Bakanlığının, söz konusu sivil toplum kuruluşunu "insan kaçakçılığına yardım etmek ve İtalya'ya yasa dışı yollardan göçmen taşımak"la suçlayacağı iddia ediliyor.