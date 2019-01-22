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Libya açıklarında 332 düzensiz göçmen kurtarıldı

22 Ocak 2019 Salı 20:08
Libya açıklarında 332 düzensiz göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya açıklarında son iki günde 332 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya açıklarında düzensiz göçmenlerin kurtarılması için son iki günde düzenlenen 4 operasyonda 332 kişi kurtarıldı.

- 2 kişi soğuktan öldü

Açıklamada ayrıca 2 düzensiz göçmenin ise 24 saati aşkın süre soğuk havada açık denizde kalmaları nedeniyle hayatını kaybettikleri aktarıldı.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya, mevcut çatışma veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:08
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