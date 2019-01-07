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Libya 2018'de petrol gelirlerini yüzde 78 artırdı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin yıllık petrol üretiminin günlük ortalama 1,1 milyon varile çıktığını ve bir önceki yıla göre petrol gelirlerinin yüzde 78 arttığını açıkladı

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:21
Libya 2018'de petrol gelirlerini yüzde 78 artırdı

ANKARA (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin yıllık petrol üretiminin 2018 yılında günlük ortalama 1 milyon 107 bin varile çıktığını ve bir önceki yıla göre petrol gelirlerinin yüzde 78 arttığını duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 2018 yılında günde ortalama 1 milyon 107 bin varil petrol üretimiyle yıl boyunca yaklaşık 24,4 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilirken "Libya'nın 2013 yılından bu yana en yüksek petrol üretimini kaydettiğini ve gelirlerini bir yıl öncesine göre yüzde 78 arttırdığı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah'ın geçen aydan bugüne çalışmaların durduğu ülkenin güneyindeki petrol sahası Şerare'de üretimin devam etmesi için Libya'daki yetkililerden güvenlik koşullarının iyileştirilmesini talep ettiği aktarıldı.

- Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de, güvenlik nedeniyle üretim durmadan önce günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, geçen ay başlarında "yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesi, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlaması ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına alması" gibi taleplerle petrol sahası yakınlarında eylemler düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu ise petrol sahasını korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun "petrol alanına girerek, çalışanlara şiddet uyguladığı ve tehdit ettiğini" belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimin durduğunu açıklamıştı.

Kurum, bu durumdan ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nın, 2011'deki devrim öncesinde günlük petrol üretiminin 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.

Libya, 2017 yılında günde ortalama 1 milyon varil petrol ürettiğini ve yaklaşık 14 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu.




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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:21
  1. Libya
  2. Libya Ulusal Petrol Kurumu
  3. petrol

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