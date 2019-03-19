Liberya'da "Mavi Okyanus Konferansı" başladı

ABUJA (AA) - Liberya'da, Batı Afrika sahillerinin çevre kirliliğinden korunmasını hedefleyen "Mavi Okyanus Konferansı" başladı. Çevre Koruma Ajansı (EPA) temsilcisi Nathaniel Blama, yaptığı yazılı açıklamada, "Liberya hükümeti, uluslararası kuruluşlar ve İsveç'in Monrovia Büyükelçiliği iş birliğiyle Liberya'nın başkenti Monrovia'da 'Mavi Okyanus Konferansı'nı düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Blama, konferans ile okyanus ve kıyı temizliğini amaçladıklarını ve bu konuda destek veren Liberya başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkenin zengin okyanus ekosistemi, çevre kirliliği sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Liberya'da ilk defa düzenlenen ve 3 gün sürecek "Mavi Okyanus Konferansı", 21 Mart'ta sona erecek.

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