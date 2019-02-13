Liberya'da maden ocağında göçük Nimba bölgesinde meydana gelen göçükte 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı- 40 kişiden ise haber alınamıyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın Nimba bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 5 işçi hayatını kaybetti. Ülke medyasında haberlere göre, Nimba bölge polisi sözcüsü Dorr Cooper, bölgede yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde göçük yaşandığını belirtti. Cooper, göçükten 5 kişinin cesedinin, 10 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını ifade ederek, yaklaşık 40 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Cooper, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Cooper, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

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