Libertadores Kupası final maçı ertelendi

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finali ikinci maçı, River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından ertelendi.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda cumartesi günü saat 17.00’de (TSİ 23.00) başlaması öngörülen derbi öncesinde, stadyum yakınında toplanan River Plate taraftarları polisin geniş güvenlik önlemine rağmen, Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüsü taşladı. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda bazı Boca Juniors oyuncuları hafif yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Arbedenin ardından açıklama yapan Boca Juniors takımının Genel Sekreteri Christian Gribaudo, takımın maça çıkamayacak durumda olduğunu söyledi.



Bunun üzerine maç bugün saat 17.00’ye (TSİ 23.00) ertelendi.



Libertadores Kupası, Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul ediliyor.



