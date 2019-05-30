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Liberman'dan erken seçim açıklaması

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman: - "Likud, Ultra-Ortodoks partilere boyun eğdi ve koalisyonun kurulması konusunda başarısız oldu. Bu nedenle İsrail'de erken seçime gidilecek"

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:33
Liberman'dan erken seçim açıklaması

KUDÜS (AA) - İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un, Ultra-Ortodosk Yahudileri temsil eden partilere boyun eğdiği için erken seçime gittiklerini söyledi.

Meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısının parlamentodaki oylaması öncesi açıklama yapan Liberman, Netanyahu'nun partisini suçlayarak erken seçime gitmekten başka çare olmadığını belirtti.

Partisinin sağcı hükümetin doğal bir ortağı olduğunu anlatan Liberman, "Likud, Ultra-Ortodoks partilere boyun eğdi ve koalisyonun kurulması konusunda başarısız oldu. Bu nedenle İsrail'de erken seçime gidilecek." ifadelerini kullandı.

Parlamentonun bu gece Meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamasını yapması bekleniyor. Söz konusu tasarı iki oylamadan da geçerse ülkede erken seçime gidilecek.

- Netanyahu hükümeti kuramadı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi az bir farkla 35 milletvekili çıkararak birinci olsa da tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşmamıştı.

Bunun üzerine geçen ay Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Meclise girmeyi başaran tüm partilerin yetkilileriyle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Mecliste 5 milletvekiline sahip olan Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik görevini yapmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşmuştu.

Yasa tasarısına koalisyonda yer almayı kabul eden Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden 8'er milletvekiline sahip "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" Partisi'nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.

Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadığı için hükümet kurulamadı.



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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 00:33
  1. Avigdor Lieberman
  2. Binyamin Netanyahu
  3. İsrail

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