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LGS’ye ‘Tekden’ damgası

Özel Tekden Ortaokulu’nda 4 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam not alırken, yüzde 1’lik dilimde 35, yüzde 2’lik dilimde ise 60 öğrenci yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

25 Haziran 2019 Salı 11:06
LGS’ye ‘Tekden’ damgası

Özel Tekden Ortaokulu’nda 4 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam not alırken, yüzde 1’lik dilimde 35, yüzde 2’lik dilimde ise 60 öğrenci yer alarak büyük bir başarıya imza attı.


LGS sınavının açıklanmasının ardından Özel Tekden Ortaokulu’nda heyecan yaşadı. Sınava giren 239 öğrenciden 4’ü sınavdan tam not alırken, yüzde 1’lik dilimde 35, yüzde 2’lik dönemde ise 60 öğrenci yer aldı.


Başarılı öğrenciler, düzenlenen tören ile ödüllendirildi. Özel Tekden Ortaokulu’nda düzenlenen törende konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Çok büyük bir mutluluk tablosuyla karşı karşıyayız. Her yıl artarak devam eden Tekden Eğitim Kurumlarının başarısı bu yılki LGS’de de kendini göstermiştir. Bölgemizin en başarılı okulu olduğunu bu sonuçlarda ispat etmiştir. İnşallah lisemizin sonuçları açıklandığında da böyle bir başarı bekliyoruz. Allah bu başarılarımızı daim etsin. Bu yıl okulumuzdan 239 öğrenci LGS sınavına girdi. Bu bir özel okul için iyi bir sayı. Bu arkadaşlarımızın getirdiği sonuçlarda gerçekten okulumuzun bölgede ne kadar başarılı olduğunu göstermiştir. Bu yıl okulumuzda 4 öğrencimiz tam puan aldı. Bölgemizde bu başarıyı gösteren bir başka okul yoktur. Yüzde 1’lik dilimde 35 öğrenci, yüzde 2’lik dilimde ise 60 öğrencimiz üstün derecelere imza atmışlardır. Ayrıca öğrencilerimiz 423 defa farklı derslerden en az 1 alanda bütün soruları cevaplayarak bu büyük başarıya imza atmışlardır. Nitelikli okullara girebilecek öğrenci sayısı 143’tür. Sadece kendi okul programına bağlı kalarak ve sosyal etkinliklerden de vazgeçmeyerek farklılığını gösteren Tekden Eğitim Kurumları bireysel başarının yanında kitlesel başarıda da ilimize ve ülkemize örnek olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından öğrenciler öğretmenleri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çekindi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:06
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