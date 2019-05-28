Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınava az bir zaman kaldı. Aylardır sınava yoğun tempoda hazırlanan öğrencilerin yanı sıra aileleri de LGS'ye kaç gün kaldığını ve sınav tarihini merak ediyor. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınavı ne zaman hangi tarihte ayın kaçında? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak. Adaylar sınavda kendilerine yöneltilen 90 soruya cevap verecek. Sınavın birinci oturum başlama saati ise 09.30 olarak belirledi. İşte, söz konusu sınava dair tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1 Haziran'da iki oturum olarak düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.