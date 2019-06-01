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LGS’nin birinci oturumu bitti

Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) ilk oturum bitti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
LGS’nin birinci oturumu bitti

Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) ilk oturum bitti. Sözel oturumunun bitişinin ardından öğrenciler okul bahçelerinde sayısal oturumun başlamasını bekliyor.


Milli Eğitim Bakanlığının 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı LGS’de ilk oturum bitti. 11.30’da başlayacak ikinci oturum öncesi öğrenciler okul bahçesinde zaman geçiriyor. 40 soruluk sayısal alan testine girecek öğrencilere 80 dakika süre tanınacak.


Hedefinin Atatürk Anadolu olduğunu söyleyen Defne Hacısalihoğlu, "İyi geçti sözel bölüm kolaydı ama sayısal bölüme bakalım. Açıkçası matematikten korkuyorum. Türkçe’de bazı görsel mantık soruları zordu. Gerisi çok zor değildi. Hedefim, Atatürk Anadolu" dedi.


Sözel sınavdan çıkan öğrenci Serhat Karagüzel, "Güzel geçti sözel alan kolaydı. Türkçe’de biraz fiillerde zorlandım. Şöyle düşünüyorum; sözelde kolay sorup, sayısalda zor soruları vereceklerini düşünüyorum. Ben sözel alanda daha iddialıydım. Hedefim, Ankara’da Ayrancı Anadolu Lisesi" ifadelerini kullandı.


Sözel sınavın çok kolay olduğunu söyleyen İlkem Göker, "İlk oturum kolaydı. Hiç zorlanmadım, heyecanım da yoktu" dedi. Oğlunu elleriyle besleyen Anne Zerrin Göker, "Hepsinin çok emeği var, bizlerin de çok emeği var. Allah hepsinin yollarını açık etsin. Enerji depolaması için ellerimle besliyorum oğlumu, birazdan da çikolata vereceğim" ifadelerini kullandı.


İki oturum arası öğrenciler okul bahçesinde karınlarını doyurdu, birbirleriyle sınav hakkında sohbet etti, basket oynadı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
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