LGS’nin birinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınsan 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) ilk oturumu başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen LGS’nin ilk oturumu başladı. 1. oturumda öğrencilere 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil soruları yöneltilecek. 50 soruluk sözel alandan oluşan sınav için öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

Öğrenci velisi Erdinç Demir, çocuğundan daha heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız o heyecanı yansıtmamak adına elimizden geleni yaptık ama çocuğumuz da hep tedirgin. Bu sınavlar hayata atılmanın bir dönüm noktası. Evde kendimiz olabildiğince test çözerek hazırlandık. Şimdiden girebileceği okullara bakıyoruz. Gönlümüz üst kademelerden yana. Semt yakınlığı bizim için önemli değil, eğitim kalitesinin üstünlüğü, daha başarılı olarak hayata atılabileceği bir zemin olsun, bizim derdimiz bu. Yer önemli değil bir şekilde götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Şaziye Ayhan, oğlunun ilkokuldan bu yana düzenli çalıştığını söyleyerek, "Çok heyecanlı bir bekleyiş. Bütün bir sene boyunca çalıştılar inşallah emeklerinin karşılığını alacaklar. Onlardan çok biz daha heyecanlıyız. İlkokuldan beri çok düzenli çalıştı oğlum. Bu sene daha disiplin çalıştı ve başaracağına inanıyorum. Oğlum son yıl dersane desteği aldı. Seçim aşamasında da girebileceği en iyi okulu seçeceğiz. Hedefimiz Ankara Atatürk Lisesi" dedi.

Öğrenci velisi Halil İbrahim Ercan, "Öğrencilere başarılar diliyoruz, hepsine Allah zihin açıklığı versin. Aileler olarak sadece bu sürecin geçmesini bekliyoruz. İstedikleri, kendilerine daha iyi imkanlar sağlayacak meslek edinmeleri. Aile ferdi olarak inşallah daha iyi olur"

Öğrenci velisi Abidin Kaya, tüm öğrencilerin haklarında hayırlısı olsun diyerek, "Bizim ilk deneyimimiz, heyecanlıyız. Baya emek verdiler, çok çalıştılar. Rabbim inşallah haklarında hayırlısını versin. Hedefimiz iyi puan alarak iyi bir liseye gitmek" ifadelerini kullandı. Anne Meral Kaya, "Biz çok heyecanlıyız. Kendisi de çok heyecanlı. İnşallah kolay geçer. Evde çok stresliydik. Kardeşlerine ses çıkarttırmadı. Gittiğimiz, geldiğimiz yerleri seçti. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun" dedi.