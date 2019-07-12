LGS'nin başarılı ikizleri ve üçüzleri Kartal AİHL'yi tercih etti

Liselere Giriş Sınavında (LGS) büyük başarı elde eden Karslıikizler ile Balıkesirliüçüzlerden ikisi, KartalAnadolu İmam Hatip Lisesi'ni (AİHL) tercih etti.

Bu yıl 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı ve 565 öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt verdiği LGS'de, Türkiye'nin dört bir yanından birinciler çıktı, bunlardan Karslı ikizler ve Balıkesirli üçüzler çok konuşuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Armutlu Köyü Ortaokulunda eğitim gören, çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan aldı.

Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ çiftinin ikiz çocukları, bir yandan ailelerine köy işlerinde yardım ederken bir yandan da sınava hazırlanarak, elde ettikleri başarılarla hem ailelerinin hem de köy sakinlerinin gurur kaynağı oldu.

Balıkesir Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri olan üçüzlerden Nazmiye Kübra Dağ 500 tam puan alarak birinci olurken, kardeşi Hayrullah Enes Dağ ise 483 puan alarak Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Yakın zamanda babalarını kaybederek, büyük üzüntü yaşayan üçüz kardeşler, yılmadan çalışarak sınavda büyük bir başarıya imza attı.

Karslı Adil ve Yunus Karadağ kardeşler ile Balıkesirli üçüzlerden Nazmiye Kübra ve Hayrullah Enes Dağ kardeşlerin tercihi Kartal AİHL oldu.

"Okulumuzu tercih etmelerinden mutlu olduk"

Okul Müdürü Mithat Tekçam,Kartal AİHL'de okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarında gösterdiği başarılar ve derecelerle okulun ismini tüm Türkiye'de duyurduğunu ifade etti.

Ulusal sınavlarda ve yarışmalar ile uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getiren Tekçam, "Okulumuz Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri sınavla kabul ediyor. Bu yıl da çok farklı başarılara sahip öğrenciler okulumuzu tercih ediyor. Sınav başarısı ve yüzdelik dilim olarak çok yüksek puanlı öğrenciler okulumuza yerleşiyor." dedi

Tekçam, geçen yıllarda da TEOG ve LGS şampiyonlarının okulu tercih ettiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu sene Türkiye genelinde LGS'de 565 birincimiz var. Bunlar içerisinde okulumuzu tercih edenler oldu. Özellikle Kars'taki ikizler ve Balıkesir'deki üçüzlerin okulumuzu tercih etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tabii bu sevinç beraberinde de sorumluluklarımızı artırıyor. Onlara hak ettikleri eğitim öğretim olanaklarını bu çatı altında sunmasının gayreti içerisinde olacağız. Onları bir üst eğitim kurumuna hazırlarken güzel bir şekilde hayata da hazırlayacağız."

Türkiye'nin ilk Anadolu imam hatip lisesi olan okulun hazırlık artı 4 yıl eğitim veren proje okul özelliğine sahip olduğunu belirten Tekçam, hazırlık sınıfı sonrası öğrencilerin Cambridge'in genel ortaöğretim sertifika programı IGCSE ve International Baccalaurate (IB) programını alabildiğini, ulusal programda ise Milli Eğitim Bakanlığının fen sosyal bilimler projesini uyguladıklarını anlattı.

"Öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna hazırlıyoruz"

Öğrencileri her açıdan donanımlı olarak bir üst eğitim kurumuna hazırladıklarını vurgulayan Tekçam, şunları kaydetti:

"Bu yıl 150 kişilik kontenjanımız var. Türkiye'nin her tarafından kız ve erkek öğrencilerimiz okulumuz yazarak buraya gelebiliyorlar. Geçen yıl yüzde 1,24'lük dilimle en son öğrenciyi kabul etmiştik. Bu sene de yüzdelik dilimimiz yukarı doğru seyrederek sınav başarısı daha yüksek olan öğrencilerimizin okulumuzu kazanacağını tahmin ediyoruz."

Okul Müdürü Tekçam, tercihini son güne bırakan öğrencilere, "Lise eğitimi bir üst eğitim kurumuna hazırlık olduğu kadar bir taraftan da hayata hazırlıktır. Özellikle okulumuz ve diğer imam hatip liseleri, öğrencilerine din ve dil eğitimi, akademik başarı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler anlamında çok güzel seçenekler sunuyor. O yüzden imam hatip liselerine bu gözle bakarak, tercihlerini yapmalarını öneriyorum." tavsiyesinde bulundu.

"Hem sosyal aktivite hem de akademik anlamda çok güzel bir lise"

LGS'de 500 tam puanla birinci olan Nazmiye Kübra Dağ, 5. sınıftan beri Türkiye birincisi olmayı hedeflediğini ve çalışmalarını bu yönde yaptığını söyledi.

Düzenli olarak çalıştığını ve kitap okuduğunu anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Çalışmalarım, öğretmenlerim ve ailem sayesinde Türkiye birincisi olabildim. 8. sınıftayken Kartal İmam Hatip Lisesini istiyordum ama daha sonra Balıkesir'den çıkmak istemediğim için kararlarım değişmişti. Daha sonra liseleri araştırmaya başladıktan sonra yine en cazip gelen yer Kartal İmam Hatip Lisesi oldu. Hem sosyal aktivite hem de akademik anlamda çok güzel bir lise. Dil eğitiminde de İngilizce ve Arapça'nın yanı sıra başka dilleri de öğretiyorlar. O yüzden tercihim Kartal İmam Hatip Lisesi'nden yana oldu. Birinci olmak çok güzel bir duygu, eğer ben birinci oluyorsam ülkemi daha iyi yerlere taşımalıyım. Ona göre de geleceğimi şekillendirmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanda kardiyolog olmak istiyorum."

Sınavda 483 puanla üçüncü olan Hayrullah Enes Dağ da sınava girmeden önce tercih yapmak için kararlaştırdığı bazı okulların olduğunu dile getirdi.

Dağ, en çok istediği okuldan başlayarak tercihlerini yaptığını belirterek, "İmam hatip çıkışlı olduğum için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin manevi atmosferi beni çok etkiledi. Akademik olarak çok iyi bir lise. En iyilerin tercih ettiği bir lise, bu yıl da o şekilde olacak gibi gözüküyor. Okulun sosyal aktivite olarak çok geniş bir çerçevesi var. Geçen gün okul müdürü Mithat Bey bizi davet etti, okulu gezdik. Laboratuvarından sınıflarına ve dersliklerine kadar en iyisi orası." şeklinde konuştu.

"Çalıştılar, azmettiler, başardılar"

Nazmiye Kübra ve Hayrullah'ın annesi Samiye Dağ ise çocuklarının dereceye girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu dile getiren Dağ, şunları anlattı:

"Çalıştılar, azmettiler, başardılar. Onların hedefi Kartal İmam Hatip Lisesi'ne gitmekti ama biz kısa bir süre önce acı bir olay yaşadık, babamızı kaybettik. Şehir dışına gitmemeye karar vermiştik. Okulu gidip gördükten sonra kararımız değişti. Biz de o hasreti göze aldık. Tercih süreci zor bir süreçti. Onlar çalışma programını ayarlamışlardı, zor da olsa ona uydular. Sonuçta da böyle bir başarıyı elde ettiler. Benim için çok güzel bir duygu, inşallah ömür boyu böyle başarılı olurlar. Ben onların istediklerini her yere çalışarak gelebileceklerine inanıyorum. Onlar istediklerini azmedip başarıyorlar, çalışmaktan sıkılmıyorlar. Yolları ve bahtları açık olsun, Rabb'im gönüllerine göre versin."

Okulun öğrencilerinden 485 puanla ikinci olan Didar Atik de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istediğini belirtti.

Atik, burayı tercih etmesinin en önemli nedenin okulun Boğaziçi Üniversitesine 23 öğrenci göndermesi olduğunu dile getirerek, "Normalde ailelerden ayrılmak biraz zor oluyor tabii ama o 23 kişiyi duyunca kararım değişti. Okulu gezip görünce de oraya gitmeye karar verdim. Tercih yaparken çok zorlandım, LGS'de bile bu kadar zorlanmamıştım. Zorlu ama güzel bir tercih yaptığımı düşünüyorum. İlerleyen zamanda iç mimar olmayı düşünüyorum ama kararım zamanla değişebilir. Orada İngilizce, Arapça öğretiyorlar. Bu yüzden hedefime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Annem, babam daima arkamda oldular, kararı bana bıraktılar." ifadelerini kullandı.