0553 313 94 23

LGS'den tam puan alan öğrencilere Validen sürpriz ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri evlerinde ziyaret etti

30 Haziran 2019 Pazar 11:02
LGS'den tam puan alan öğrencilere Validen sürpriz ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Gül, öğrenciler Lela Nisa Coşkun, Erhan Yenidoğan, Betül Soydinç, Ömer Faruk Öztürk, Ecenur Kızıklı, Hatice Kübra Durur, Zehra Dilanur Uçan, Mehmet Yusuf Ay, Serkan Öz ve Irmak Şen’i ayrı ayrı ziyaret edip sohbet etti.

Gül ayrıca, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, verilen her emeğin bir gün mutlaka karşılık bulacağını ifade etti.

Gül, Gaziantep'in eğitim anlamında her geçen gün daha da iyiye gittiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İl genelinde 17 öğrencimiz liselere geçiş sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerimizin sevincini paylaşmak ve tebrik etmek için evlerinde ziyarette bulunduk. Şüphesiz ki öğrencilerimizin başarısında kendi azim ve gayretlerinin yanında öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, ailelerimizin çok büyük katkısı bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimiz adına bu başarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Gül ayrıca, başarı gösteren öğrencilerin nezdinde sınava giren tüm öğrencilere mesaj göndererek, her ne kadar öğrencilerin hayatında önemli bir yeri olsa da sınavlarıntek kıstas olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:02
  1. Gaziantep
  2. Gaziantep Valisi Davut Gül
  3. LGS
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi
    1. Yaz Spor Okullarının açılış töreni..
    2. ‘Tribündeki sloganlar iktidarı..
    3. “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte..
    4. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    5. Darıca’da asfalt seferberliği
    6. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    7. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    8. Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı
    9. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve..
    11. Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’..
    12. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr...
    13. Denizlili sporcudan Türkiye..
    14. İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden..
    15. Yusuf Yazıcı’nın keyfi yerinde
    16. Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
    17. Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek..
    18. Tesadüfen başladığı halterde..
    19. Yörüklerden Başkan Ataç’a ziyaret
    20. Peygamberimiz dua öğretiyor
    21. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri..
    22. Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek..
    23. Sahile kurulan oyun parkları hem..
    24. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı..
    27. (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde..
    28. Bursaspor’da Koşukavak sesleri
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile..
    30. Kadınlara "Evimin Ustayım" projesi
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!