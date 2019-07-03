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LGS’deki başarı sevindirdi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın, göreve geldiği günden itibaren üzerine yoğuşlaştığı eğitim konusundaki talimatları, çalışmaları ve destekleri ilk sonuçlarını verdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
LGS’deki başarı sevindirdi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın, göreve geldiği günden itibaren üzerine yoğuşlaştığı eğitim konusundaki talimatları, çalışmaları ve destekleri ilk sonuçlarını verdi. Liselere Giriş Sınavına (LGS) giren öğrencilerin başarısı, bir önceki yıla oranla yüzde 20 arttı.


2018-2019 öğretim yılı LGS sınavı 01 Haziran 2019’da iki oturum şeklinde yapıldı. Sınava Ardahan’da ki 8’nci sınıflardan mezun olan 1350 öğrenci katıldı. Bir önceki öğretim döneminde yapılan sınavda % 15 dilimi içerisinde yer alan öğrenci sayısı 92 iken, 2019 LGS’de bu sayı 104’e yükseldi. Aynı sınavda % 1’lik dilimde ve % 99’luk dilimde yer alan öğrencilerin puanları arasında ki fark en aza indi ve önceki yıla oranla başarı oranında %20’lik bir artışın olduğu belirlendi.


Ayrıca, 2018 LGS’de en başarılı öğrencinin 1 soruya yanlış cevap, 1 soruyu da boş bırakarak 487 puan aldığı, 2019 LGS’de ise 487 puan üzerinde derece yapan 3 öğrencinin olduğu, bu öğrencilerden ikisinin sadece 1 soruya yanlış cevap vererek 494 puan aldığı bildirildi.


Konuyla ilgili konuşan Vali Mustafa Masatlı, “Göreve başlar başlamaz ilimizin envanterini çıkardık. Ekonomik değerlerimiz olan hayvancılık başta olmak üzere turizm potansiyelimiz, yöresel ürünlerimizin marka değeri olması için çalışmalar başlattık. Tabi bunların en önemlisi elbette ki eğitimdi. İlimizin eğitimdeki başarının üzerine özellikle eğilim gösterdik. Eğitimle ilgili üzerine sorumluluk düşen kim varsa hepsini bu işe odakladık. İlk sonuçlar bizleri sevindirdi. Elimizdeki verilere göre yüzde 20’lik bir başarı sağlandığı görülüyor. Üniversite sınavlarında da aynı sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Bu konuda kararlıyız ve umutluyuz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
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