LGS'de tam puan alan Ahmet Emre gurur kaynağı oldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde okuyan Ahmet Emre Çelebi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Çelebi, ailesi ve okulunun gururu oldu.

Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava düzenli çalışma temposuyla hazırlandığını, yeni nesil sorulara çalıştığını söyledi.

Sınava hazırlanırken sosyal hayatından da kopmadığını belirten Çelebi, şöyle devam etti:

"Sınavım iyi geçmişti ama birkaç yanlışım çıkar diye de düşünüyordum. Sonucun bu şekilde olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah herkes bu duyguyu yaşar. Öğretmenlerimiz, bu süreçte bize çok yardımcı oldu, teşekkür ediyorum. Ailem de çok sevinçli. Ailem bana özellikle psikolojik olarak çok destek verdi, onların sayesinde sınava daha rahat girdim.

Onlara da çok teşekkür ederim."

- "Bütün öğrencilerimiz böyle sevinsin istiyoruz"

Kolej Müdürü Ahmet Yılmazer de öğrencilerinin sınava hazırlanırken gayret gösterdiğini ve çok sayıda kitap okuduğunu söyledi.

Öğrencilerin zorlu çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren Yılmazer, "Hedefimiz başarılı öğrenciler yetiştirmekti, bu doğrultuda çok güzel çalışmalar yaptık. Öğrencimiz Ahmet Emre, sınavdan tam puan aldı. Bu, çok büyük bir gurur. Sonuçları duyduğumuzda bütün öğretmen arkadaşlarımızla gözlerimiz yaşardı çünkü sene boyunca emek verdiler ve öğrencimizin bu emeğin karşılığını alması hepimizi duygulandırdı. Bütün öğrencilerimiz böyle sevinsin ve ülkemizin geleceğine yön versin istiyoruz." diye konuştu.