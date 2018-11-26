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LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:25
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:25
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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