LGS'de kontenjanlar belli oldu
Binlerce öğrencinin girdiği LGS'de kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu.02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:58
2 Haziran'da gerçekleştirilen, 971 bin 657 öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin kontenjan tablolarını E-Okul üzerinden yayımladı.
Tercihler de yine E-Okul sistemi üzerinden yapılacak. 1,5 milyonu aşkın sekizinci sınıf öğrencisi, bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınav ve adrese dayalı yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.