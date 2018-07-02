LGS'de kontenjanlar belli oldu

2 Haziran'da gerçekleştirilen, 971 bin 657 öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin kontenjan tablolarını E-Okul üzerinden yayımladı.

Tercihler de yine E-Okul sistemi üzerinden yapılacak. 1,5 milyonu aşkın sekizinci sınıf öğrencisi, bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınav ve adrese dayalı yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.