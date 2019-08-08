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LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için tercih süreci tamamlandı - Yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:03
LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için 5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci tamamlandı.

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ilki hafta başında tamamlanan nakil yerleştirme sürecinin ikincisi, bugün 17.00 itibarıyla sona erdi.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:03
  1. Liselere Geçiş Sistemi (LGS)
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  4. yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi

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