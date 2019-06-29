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LGS’de dereceye giren öğrencilere ödül

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden LGS sınavında derece elde edenlere burs verileceğini söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
LGS’de dereceye giren öğrencilere ödül

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden LGS sınavında derece elde edenlere burs verileceğini söyledi.


Kervanhan tesislerinde düzenlenen yemek programında öğrencilerle buluşan Kervancıoğlu, başarının tesadüf olmadığını söyledi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan 2 öğrencinin tam puan aldığını belirten Kervancıoğlu, öğrencilerin lise eğitimlerindeki 4 yıllık serüvende her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını ve burs imkanı sağlayacaklarını söyledi.


Kervancıoğlu, “Bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Alpedo Kervan Lezzet Grubu sosyal sorumluluklarda her zaman görev almıştık. Biz sadece okulumuzu yaptırıp teslim etmedik ve hocalarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Başarı tesadüf değildir başarıdır, okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.Başarılı olan öğrencilerimize 4 yıl boyunca burs vereceğiz. Bu öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Okulumuzun banisine Turgut Pekel abimize Allah huzur ömürler versin. Ve kardeşlerim Mustafa ve Yaşar Pekel’e çok teşekkür ediyorum. Allah bizim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın bizde sosyal sorumluluk alanında yarış yapalım” diye konuştu.


Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Halil Çal ise, okulun banisi Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ederek, “2019 LGS sınavında 5 tane birinci öğrencilerimiz var. 2 tanesi tam puan yaptı, 3 tanesinin bir yanlışı var, yüzde 10’luk dilimde de 30 öğrencimiz var. Bu öğrenciler bizim orta birden beri yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz. Okulun banisi olan Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
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