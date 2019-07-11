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LGS’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yapılan LGS sonrasında ilk üç dereceyi alan öğrencileri, okul müdürlerini ve aileleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel makamında kabul ederek ödüllendirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
LGS’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yapılan LGS sonrasında ilk üç dereceyi alan öğrencileri, okul müdürlerini ve aileleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel makamında kabul ederek ödüllendirdi.


Yapılan ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mahmut Akdoğan, Bayram Canlı, Fikret Ürey, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Derece giren öğrencilere hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mahmut Akdoğan, Bayram Canlı ve Fikret Ürey tarafından takdim edilirken, konu ile ile ilgili açıklama yapan Müdür Mehmet Demirel, "Sevgili öğrenciler sizlerin bu güzel başarısının maddi bir karşılığı olmasa da çam sakızı çoban armağanı olarak düşünmenizi istiyorum. Hepinizin ileride daha başarılı olacağına ve ülkemizin en köklü üniversitelerinin güzide bölümlerinde okuyacağına inanıyorum. Rabbim bahtınızı ve yolunuzu açık etsin. Sizleri yetiştiren, değerli öğretmenlerimize ve kıymetli ailelerinize emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tekrardan hepinizi tebrik ediyorum" dedi.


Sınav sonucuna göre, Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulundan Salih Karaman Besni birincisi olurken, Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulundan Gamze Koca ve Mustafa Aktaş Besni ikincisi, Safyün Hatice Ortaokulundan Esmanur Taş ise Besni üçüncüsü oldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
  1. doğa

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