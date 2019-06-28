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LGS’de başarılı öğrencilere Vali Akın’dan ödül

Kırşehir Valisiİbrahim Akın, Liselere Geçis Sınavında (LGS) 500 tam puan alarak dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:12
LGS’de başarılı öğrencilere Vali Akın’dan ödül

Kırşehir Valisiİbrahim Akın, Liselere Geçis Sınavında (LGS) 500 tam puan alarak dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.


Kırşehirli öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten Vali Akın, öğrencilerin elde ettikleri başarının diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini söyledi. Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de eğitime yapılan yatırımların sınavlarda alınan başarılı sonuçlarla kendini gösterdiğini ifade eden Vali Akın, “Öğrencilerimiz Zeynep Öz ve Mehmet Enes Yıldız, LGS’de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azimle ve aynı kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ile başarılı öğrencilerinöğretmenleri ve ailelerinin de yer aldığı ziyaret,Valinin öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:12
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