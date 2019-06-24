LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.

Raporda yer alan bilgilere göre, bu yıl merkezi sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katıldı.

565 öğrenci, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

Ortalaması 298,87 ve standart sapması 78,73 olarak hesaplanan dağılımda, öğrencilerin yüzde 12,87'si 400-500 aralığında puan aldı.

Merkezi sınav puanı dağılımında, öğrencilerin en yoğun (yüzde 46,47) bulunduğu aralığın 200-300 olduğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.







