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LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

25 Haziran 2019 Salı 11:07
LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:07
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