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LGS tercihlerinde "Mesleğim Hayatım" portalı başucu kaynağı oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca açılan "Mesleğim Hayatım" portalı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında meslek lisesi tercihi yapacak adayların başucu kaynağı oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
LGS tercihlerinde "Mesleğim Hayatım" portalı başucu kaynağı oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca açılan "Mesleğim Hayatım" portalı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında meslek lisesi tercihi yapacak adayların başucu kaynağı oldu.


İş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek amacıyla kurulan "Mesleğim Hayatım" portalı, 1 milyondan fazla sayfa görüntülenme sayısına ulaştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada mesleki ve teknik eğitime erişimin geliştirilmesine, kapasitenin artırılmasına, eğitim sektörünün toplum ve iş dünyası ile ilişkilerine işlerlik kazandırılmasına ve nitelikli iş gücünün istihdamının sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanan "Mesleğim Hayatım" portalının Mart ayında öğrencilerin ve velilerin kullanımına sunulduğunu anımsattı. Yoğun ilgi ile karşılanan portalın özellikle LGS tercih döneminde öğrenciler için başucu kaynağı olduğunu bildiren Özer, "1 milyondan fazla sayfa görüntülenme sayısına ulaşan portal, 230 bin tekil kullanıcı tarafından ziyaret edildi" dedi. Özer, öğrencilerin portalda en çok merak ettiği konu başlıklarının "meslekleri tanıyalım", "geleceğin meslekleri", "duyuru ve haberler", "dokümanlar", "mesleki tanıtım videoları", "mesleki rehberlik ve yönlendirme", "mesleki eğitim videoları" olduğunu aktardı.



"Mesleğim Hayatım" ile dijital iletişim


Özer, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleğim Hayatım" portalını dijital çağın güçlü bir yansıması olan sosyal medya mecralarına da taşıdığını bildirdi. Meslek sahibi olmaya hazırlanan gençlerin kendilerine destek olabilecek, teşvik edecek, kolaylık sağlayabilecek, çözüm odaklı yaklaşabilecek ve dinamik yapıya sahip sosyal medya platformu oluşturulduğunu kaydeden Özer, şöyle konuştu:


"Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri, öğretmenler, idareciler ve veliler, sosyal medya hesapları sayesinde, mesleki ve teknik eğitimin gelişmesinde söz sahibi olup fikirlerini, projelerini, başarı hikayelerini paylaşma imkanı buldu. Kısa zamanda hedef kitleyle pozitif iletişim sağlandı ve yüksek etkileşim değerlerine ulaşıldı. Portal adresine Facebook, Twitter, Instagram’da bugüne kadar 2 milyon 807 bin 820 erişim sağlanırken, adres 11 milyon 954 bin 36 kez gösterildi. Kullanıcılar portala Facebook üzerinden 2 milyon 643 bin 820 kez erişim sağladı, portal 9 milyon 247 bin 25 kez de gösterildi. Sayfalara Instagram üzerinden 164 bin kez erişim sağlandı, ayrıca sayfalar 292 bin kez gösterildi. Portalın Twitter üzerinden görüntülenme sayısı ise 2 milyon 415 bin 36 oldu."


Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, portalı en çok ziyaret eden 10 ilin sırasıyla İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Kocaeli, Gaziantep ve Aydın olduğunu sözlerine ekledi.


Portalın sosyal medya mecralarına @meslegimhayatim adresinden ulaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
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