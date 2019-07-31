LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS 2019

LGS 2019 tercihleri devam ediyor. LGS tercih sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil işlemleri başladı. Adaylar 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştiriyorlar. LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS nakil işlemleri 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri aralığında yapılıyor. Sonuçlar 5 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.