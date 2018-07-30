LGS sonuçları lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? Son dakika MEB nakil işlem başvuruları

LGS 2018 yerleştirme tercih sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak. 6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. MEB LGS tercih sonuçlarını meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.trüzerinden açıklayacak

EB'in LGS 2018 için yayımladığı boş kontenjan listelerine eokulyd.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. MEB’in yönlendirdiği tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor. Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanları listelenmekte. Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de öğrenme imkanına sahip olabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak. 6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri için Tıklayınız